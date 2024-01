Comuni ricicloni Puglia, Legambiente premia otto amministrazioni rifiuti free: tutti i dati e le classifiche

Le sfide dell'economia circolare e le buone pratiche che sempre più prendono piede sul territorio sono stati al centro della III edizione dell'Ecoforum Puglia dal titolo “Economia Circolare - lavori in corso”, organizzato da Legambiente, con il patrocinio dell’Assessorato all’ambiente della Regione Puglia, con la collaborazione di Acquedotto Pugliese che ha ospitato l'evento presso la sede storica di via Cognetti a Bari.

“L'economia circolare – spiega Daniela Salzedo, direttrice di Legambiente Puglia – ha bisogno della diffusione della raccolta differenziata domiciliare in tutti comuni, della tariffazione puntuale per premiare le utenze più virtuose, di maggiore attenzione sulla qualità per facilitare il riciclo successivo e di una impiantistica regionale valida e diffusa su tutto il territorio regionale”.

Il dossier “Comuni Ricicloni Puglia” è l'occasione per un confronto su ciò che è stato fatto e quanto invece rimane da fare, mettendo in rete i consorzi di filiera, le associazioni di categoria, le imprese, gli enti di ricerca e gli esperti di settore con l'obiettivo di supportare i Comuni nel trovare le soluzioni migliori. Anche su scala regionale il report ha l'obiettivo di implementare quantitativamente e qualitativamente la differenziata, primo passo verso il riciclo e l'economia circolare.