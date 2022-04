Fabio Novembre sul palco con Blanco: «Ci piace il rock and roll»

"It’s only rock’n’roll but we love it". "E' solo rock and roll ma lo amiamo". Parola di Fabio Novembre, il designer salentino che si è ritrovato sul palco del concerto di Blanco, artista italiano reduce dalla vittoria di Sanremo con "Brividi" brano proposto insieme a Mahmood.

Novembre è salito sul palco e ha preso sulle spalle Blanco che ha continuato la sua performance musicale davanti ad un pubblico impazzito. "E' solo rock and roll ma lo amiamo" ha scritto il designer taggando "blanchitobebe" al secolo Blanco si Instagram che ha risposto definendo il salentino "il mio numero uno".