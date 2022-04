Al Locus Festival arriva Brunori Sas

Dario Brunori sarà in Puglia, a Fasano, nell'ambito del Locus Festival. La data di sabato 6 agosto è stata aggiunta a grande richiesta, visti i successi delle date già annunciate.

Dopo aver annunciato il ritorno live nei palazzetti con il Brunori Sas Tour 2022, il cantautore aggiunge oggi otto nuove imperdibili date outdoor a quelle già annunciate di Milano, Roma e Lucca.

APPROFONDIMENTI I CONCERTI Carl Brave accende l'estate: il suo tour fa tappa al Parco Gondar... IL BANDO Cantautori pugliesi a raccolta: parte il workshop per migliorare le...

Nonostante il periodo forzato di stop ai grandi eventi, Dario Brunori non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti: dal tour di Concertini Acustici passando per la recente pubblicazione di Baby Cip! e Cheap!, il cantautore ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistingue senza mai fermarsi veramente.

L’estate di Dario Brunori si preannuncia densissima di appuntamenti e il "Brunori Sas Estate 2022" è l’occasione perfetta per tornare a lasciarsi conquistare dalle sue esibizioni dal vivo.

I biglietti per le nuove date estive saranno disponibili dalle ore 12:00 di lunedì 11 aprile su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di sabato 16 aprile.

Sabato 6 agosto 2022 || Fasano (BR) @ LOCUS FESTIVAL Parco Archeologico Scavi di Egnazia – NUOVA DATA