Blanco, le nuove date del tour, sold out in poche ore: in agosto sarà al Gondar (che riapre i battenti)

Blanco torna sul luogo del misfatto ovvero nel Salento, dove ha trascorso le vacanze la scorsa estate, inserito da oggi ufficialmente tra le nuove date del tour che lo vedrà impegnato in tutta Italia. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022 con Brividi, in coppia con Mahmood, l'artista girerà infatti l'Italia con “Blu Celeste Tour” che il 4 agosto e lo vedrà al Parco Gondar di Gallipoli. Una location molto amata dai più giovani che dopo vari anni riapre finalmente le porte al pubblico, fatto che è già una notizia di per sé.

Le date del tour e di Eurovision

Blanco inoltre, in qualità di vincitore al Festival di Sanremo, parteciperà con Mahmood all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022) e quindi le date nei club previste durante la seconda settimana di maggio sono state riprogrammate a fine mese: le date dell’Estragon di Bologna dell’8 e 9 maggio sono state spostate al 22 e 23 maggio, mentre quelle al Gran Teatro Morato di Brescia del 13 e 14 maggio slittano al 27 e 28 maggio. Gli show sono sold out e i biglietti in possesso rimarranno validi per le nuove date. I biglietti, disponibili a partire da martedì 8 febbraio alle ore 14.00, sono già terminati. Tutte le date del tour sono già sold out.