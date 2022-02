Blanco, Mahmood e Achille Lauro, nel Salento torna la musica live: i festival e i grandi eventi in programma

Il ritorno dei grandi eventi, delle location storiche e di quelle nuove di zecca, della musica e dei concerti e delle ospitate nei club. La musica dal vivo ritorna nel Salento.

La mappa degli eventi viaggerà sulla direttrice Lecce - Gallipoli – Sud Salento, con cartelloni capaci di segnare la svolta ed il ritorno agli standard pre-pandemici. Tante le strutture che tornano ad ospitare i live, già fissate le prime date dei festival ed i nomi degli ospiti. Partiamo da Gallipoli, che festeggia sia il ritorno del Parco Gondar, realtà innovativa, pensata come una piccola cittadella della musica e dell'arte, sia le ripartenze delle disco come Riobò, Praja e Vega, già al lavoro anch’esse per programmazioni e dj set di grande livello.

Blanco e Mahmood a Gallipoli

«La stagione 2022 speriamo sia quella della vera ripartenza – afferma Pierpaolo Paradiso del Praja e di “Musica e Parole” -. Torniamo ad investire, e lo facciamo rilanciando molto su Gallipoli». Poi l’annuncio dei primi nomi. «Porteremo in riva alo Jonio sia artisti nazionali che internazionali che si alterneranno sia sul palco del nostro club che nell’area live del ritrovato Parco Gondar. Con la proprietà di questa struttura abbiamo stretto una collaborazione che prevede l’organizzazione di concerti di artisti del calibro di Blanco (4 agosto e già sold out) e Mahmood. Alla Praja come nostro stile poi – conclude Paradiso - altre sorprese ed ospiti, e tra questi Sangiovanni, Salmo, Bob Sinclair, Rocco Hunt, Ana Mena, J-Ax, Elettra Lamborghini, Steve Hoky e altri ancora». Altro festival con concerti già annunciati al Gondar, sarà la nona edizione del “Sotto Sopra Fest” con i live di Marracash (9 agosto) verso il pienone, e Gemitaiz (17 agosto). Sempre al Gondar il live di Franco 126 (23 luglio) e con Cool Club gli Psicolgy (20 agosto).

Achille Lauro a Lecce

A Lecce saranno ben tre i contenitori che ospiteranno concerti, la storica Piazza Libertini, il Pala Summer di piazza Palio e le “Tagghiate” in una zona sita all’interno delle cave di Marco Vito. Dei concerti di Lecce ci parla Salvatore Pagano della M&PCompany, agenzia impegnata nell’organizzazione di eventi live in Italia e che ha riconfermato a Lecce l’Oversound Music Festival. «Dopo il successo dello scorso anno – afferma Pagano – siamo pronti ad annunciare le date della seconda edizione del nostro Festival, oltre ad altre che terremo in Salento con importanti artisti italiani e tra queste quella già annunciata e già sold out del tour di Blanco del 4 agosto al Parco Gondar di Gallipoli. All’interno dell’Oversound, già programmato il concerto di Achille Lauro (7 agosto) al Pala Live di Lecce. Come lo scorso anno il Comune salentino supporterà la rassegna che a differenza dello scorso anno, avrà come sede proprio lo spazio dedicato agli eventi allestito in piazza Palio. Lauro – conclude Pagano- arriverà con il suo nuovo tour nel “Achille Idol Superstar – Electronic orchestra” accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora». Sempre a Lecce un altro contenitore pronto ad accogliere eventi e live sarà una delle cave di Marco Vito a Lecce.

Locatione nelle cave

«Tagghiate Urban Fest sarà una rassegna che partirà da giugno e che andrà avanti oltre l’estate – racconta Giuliano Mollese di Molly Arts Live -. Uno degli obbiettivi infatti è proprio quello di destagionalizzare l’offerta musicale che si concentra sostanzialmente in gran parte nel mese di agosto. Il festival vedrà alternarsi diverse tipologie di spettacolo e di generi musicali con artisti della scena nazionale e internazionale e spazi anche per gli artisti del territorio e le nuove proposte – continua - una rassegna concepita per essere fruibile a tutti e che sarà arricchita da altri contenuti». Poi l’annuncio sulla location. «Sarà una splendida cava situata nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Lecce a pochi passi dal centro urbano all’interno del parco urbano - svela -. I primi a salire sul palco ad inizio giugno, saranno i Sud Sound System. Poi l’11 giugno tocca a Noyz Narcos ed a seguire La Municipàl. Poi annunceremo gli altri ospiti in calendario».

Al lavoro anche Cool Club di Cesare Liaci e company. Dal 28 al 31 luglio, partirà il Sud Est Indipendente (SEI) Festival a Corigliano d’Otranto che prevedrà anche una serie di date fra luglio ed agosto. Fra queste gli attesissimi Pixies in piazza Libertini il 16 agosto, poi il 20 ed il 22 agosto al Cool Club al Gondar proporrà i live di Psicology e Willie Peyote.