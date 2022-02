Bari, un 2022 di concerti e grandi eventi. Tra gli ospiti: Paradiso, Negramaro, Nannini e Cesare Cremonini. Il calendario

Anche per il nuovo anno Bari continua ad affermarsi come la città dei grandi eventi. Malgrado il periodo critico che stiamo attraversando, il capoluogo pugliese ce la sta mettendo tutta per sancire il suo ruolo da grande attrattore turistico. La programmazione che si avvierà nei prossimi mesi sarà ricca di spunti e appuntamenti che sicuramente ci terranno impegnati per tutto il corso del 2022. I risultati sono evidentissimi ed è dimostrato dall'entusiasmo e dall'affluenza con i quali i visitatori accolgono ogni tipo di iniziativa proposta dalla città metropolitana.

Il calendario degli eventi

Si pensi al successo della scorsa edizione del Bif&st, a quella che ci sarà il prossimo mese e che come annunciò Laudadio durante la conferenza stampa finale del 2021 si svolgerà dal 26 marzo al 2 aprile. La tredicesima edizione sarà dedicata a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita. Al via il conto alla rovescia per una ricorrenza di primo piano, in vista della quale si moltiplicherà l'impegno di tutti per onorare al meglio il grande poeta e artista di Casarsa. Oppure alle imminenti mostre degli artisti Banksy e Obey annunciate dal sindaco Decaro lo scorso 8 gennaio. Solo per citarne alcuni.

I concerti

Per il 2022 non solo mostre e cinema, ma anche tantissima musica dai generi più disparati. Si parte, già dal mese di marzo, con un artista, molto apprezzato dai giovani, esponente del panorama rap odierno. Stiamo parlando di Salmo, pseudonimo di Maurizio Pisciottu, che l'11 marzo farà tappa al Palaflorio con il suo Flop Tour. Il titolo deriva dal suo ultimo album, Flop, pubblicato il 1° ottobre 2021, a quasi tre anni dal precedente album Playlist.

A seguire, il 19 marzo, il teatro Team ospiterà una delle cantautrici più rock di sempre: Gianna Nannini. Il suo In Teatro Tour, tra l'altro, è stato rinviato nel 2021 a causa della pandemia. Ora la Nannini è pronta a tornare più forte di prima con il suo amato pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor.

Il mese di aprile, invece, sarà un tripudio di musica pop. Il Palaflorio, il 20 e il 21, ospiterà i Negramaro con il loro Contatto Tour, anch'esso riprogrammato per il 2022. Il 29, invece, sarà la volta di Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti. Il 22 si ritorna al teatro Team con Samuele Bersani. Nel mese di maggio, risuonerà, ancora una volta all'interno del Palaflorio, la musica di Caparezza (18 maggio), dei Modà (20 maggio) ed infine di Gazzelle (25 maggio).

«La notizia che non avrei voluto darvi è arrivata annuncia lo stesso Caparezza. Le attuali norme per il contrasto della pandemia non ci permettono di suonare nei palazzetti a febbraio. Il tour è dunque rinviato, anche se di un paio di mesi. Partirà a maggio e i biglietti resteranno ovviamente validi per le nuove date. Riprogrammare questi eventi non è facile. Bisogna ogni volta verificare le disponibilità dei palazzetti e pianificare gli spostamenti, tenendo in sospeso tutte le figure lavorative; quindi, è inutile dirvi quanto sia dispiaciuto e frustrato. Vi chiedo altri 2 mesi di pazienza, non vedo l'ora di festeggiare con voi l'uscita da questa exuvia».



Continui rinvii che finalmente si concretizzeranno al più presto per la gioia di tutti i fan. A giugno e a luglio, per rinfrancarsi dalla calura estiva, all'Arena della Vittoria arriverà Cesare Cremonini con il suo Cremonini Stadi 2022 (25 giugno) e allo Stadio San Nicola il poeta-cantautore Ultimo (3 luglio). In autunno grande attesa per i colossi della musica italiana: Gigi d'Alessio e Renga saranno rispettivamente il 15 ottobre e il 9 novembre al teatro Team e per concludere Biagio Antonacci il 17 novembre al Palaflorio con un tour che partirà il 5 novembre al Pala Invent di Jesolo per terminare al Mediolanum Forum di Milano. Per l'occasione l'artista milanese ha scelto di esibirsi nei palasport italiani più importanti con il palco centrale. Grazie a questa modalità il pubblico potrà godersi lo spettacolo posizionandosi a 360°, tutti intorno all'artista. Il ritorno dal vivo permetterà al cantautore di ripercorrere tutti i suoi più grandi successi. A partire dalle ore 16 del 30 novembre sarà possibile acquistare i biglietti sulle piattaforme Ticketone e Ticketmaster. A Bari, di certo, per tutto il 2022 non ci si annoierà.

