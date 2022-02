Cancellato il tour indoor di marzo e aprile 2022, tornano live da fine settembre in versione unplugged nei maggiori teatri italiani e con dieci concerti nelle più importanti città europee.

Una cattiva e una buona notizia quella annunciata oggi in conferenza stampa dai Negramaro. A causa del perdurare della situazione pandemica che si è protratta anche nei primi mesi del 2022, il tour al chiuso si sposta infati forzatamente in autunno e viene riprogrammato. Si parte il 30 settembre dal Teatro degli Arcimboldi Milano.

I teatri potrebbero essere l'occasione anche per fare sperimentazioni tecnologiche con l'ascolto in Atmos e i visual. Un viaggio esteso e capillare, una scelta precisa che la band ha voluto e condiviso con Live Nation per restare vicino al proprio pubblico garantendo le massime condizioni di sicurezza e offrendo allo stesso tempo uno show nuovo, in una veste inedita: unplugged.

«Sarà un warm-up per tutte le cose che verranno in futuro, alla vigilia dei nostri 20 anni dal primo album - anticipa Giuliano Sangiorgi - L'arte dev'esserci, anche in un momento terribile come la pandemia, com'è successo al Festival di Sanremo 2022. Canzoni nuove? Ne ho 600».

Le date e le città del nuovo tour 2022

30 settembre 2022 • Milano, Teatro degli Arcimboldi

7 ottobre 2022 • Sanremo, Teatro Ariston

10 ottobre 2022 • Bergamo, Teatro Creberg

13 ottobre 2022 • Brescia, Gran Teatro Morato

16 ottobre 2022 • Padova, Gran Teatro Geox

19 ottobre 2022 • Firenze, Tuscany Hall

22 ottobre 2022 • Napoli, Teatro Augusteo

25 ottobre 2022 • Lecce, Teatro Politeama Greco

28 ottobre 2022 • Catania, Teatro Metropolitan

31 ottobre 2022 • Bari, TeatroTeam

5 novembre 2022 · Mantova, Grana Padano Theatre

8 novembre 2022 · Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

11 novembre 2022 · Bologna, Teatro EuropAuditorium

13 novembre 2022· Roma, Auditorium Parco della Musica

EUROPA

21 novembre 2022 · Londra, O2 Shepherd’s Bush Empire

23 novembre 2022 · Amsterdam, Melkweg

26 novembre 2022 · Parigi, Le Trianon

27 novembre 2022 · Bruxelles, Cirque Royal

29 novembre 2022 · Francoforte, Batschkapp

2 dicembre 2022 · Monaco, Neue TheaterFabrik

4 dicembre 2022 · Lugano, Palazzo dei Congressi

5 dicembre 2022 · Zurigo, Komplex 457

7 dicembre 2022 · Lussemburgo, Rockhal

10 dicembre 2022 · Barcellona, Barts