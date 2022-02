Blanco, l'ultima estate nel lido salentino tra famiglie e selfie con i fan

Quella passata è stata un'estate all'insegna del mare del Salento per Blanco. L'artista, che ha condiviso la vittoria a Sanremo con Mahmood, ha infatti trascorso due settimane ad agosto presso uno dei lidi più frequentati della costa ionica, il Bonavista, che si trova a Torre Lapillo (Porto Cesareo).

La sua presenza, anche prima di Sanremo, non era passata inosservata e nel pieno dell'estate salentina in tanti tra locali e turisti gli si erano avvicinati per selfie e autografi mentre si godeva la vacanza insieme alla famiglia (padre, madre e sorella) e con la fidanzata Giulia Lisioli.