Un 25enne è morto in un incidente stradale che si è verificato in mattinata in provincia di Foggia, tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo. Il giovane era in sella ad una moto che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un'automobile.

Inutili i soccorsi

Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso ma vano è stato ogni tentativo di rianimare il 25enne. Ferite lievi per le due persone a bordo dell'auto.