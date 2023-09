Incidente Frecce Tricolori, perché è successo? Ipotesi bird strike, aereo Pony 4 precipitato dopo impatto con uccelli

Incidente aereo Torino, cosa è successo? Il velivolo Pony 4 delle Frecce Tricolori, che si è schiantato a Torino in fase di decollo, sarebbe diventato «ingovernabile» a causa, secondo quanto apprende Adnkronos, di un probabile impatto con degli uccelli. A quel punto, la Freccia è caduta in fase di decollo ed è precipitata in fondo alla pista nel territorio che ricade nel Comune di San Francesco al Campo coinvolgendo un'automobile. Una “bird strike” tra le ipotesi più accreditate da fonti militari. L'altra ipotesi, meno accreditata, è che si sia verificato un guasto al motore.

La ricostruzione

In merito allo schianto, l'Aeronautica Militare, in una nota, comunica che «non è possibile al momento confermare le cause dell'incidente». «La formazione era appena decollata - si legge nel comunicato - per dirigersi su Vercelli, dove avrebbe dovuto eseguire una esibizione aerea, quando per motivi ancora da accertare il velivolo Pony 4 pilotato dal Maggiore Oscar Del Dò ha perso quota ed è precipitato al suolo.

L'impatto

Il velivolo ha finito la sua lunga corsa contro un'auto in transito su una strada che delimita l'aeroporto. La macchina, sulla quale si trovavano un uomo e una donna e i loro due bambini di 5 e 9 anni, è stata sollevata e ribaltata dall'esplosione. I due genitori sono riusciti ad uscire con leggere ferite e ustioni portando in salvo il figlio più grande, di 9 anni, ma, a quanto apprende l'Adnkronos, l'auto ha preso fuoco mentre cercavano di soccorrere la più piccola e per lei, 5 anni, non c'è stato nulla da fare. Il pilota si è lanciato dalla cabina a pochi istanti dal contatto con il suolo salvandosi con il paracadute. Anche lui ha riportato delle ustioni ed è stato portato, in codice giallo, al Giovanni Bosco.