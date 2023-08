Le Frecce tricolori tornano in Puglia: venerdì lo show

Venerdì prossimo le Frecce tricolori sorvoleranno Bari: a partire dalle ore 15 i caratteristici fumi bianchi, rossi e verdi della pattuglia acrobatica saranno visibili da ogni parte della città. È una delle tappe dell'iniziativa "Am ringrazia l'Italia", che sta toccando ogni capoluogo di regione: un modo per celebrare, insieme a tutti i cittadini, i cento anni di storia dell'Aeronautica Militare, nata ufficialmente il 28 marzo 1923. I sorvoli anticipano l'Air Show delle Frecce tricolori nell'unica tappa pugliese prevista dal calendario ufficiale, che si terrà nel pomeriggio di domenica 27 agosto sul lungomare di Giovinazzo.

In treno

Per l'occasione Trenitalia metterà a disposizione sei treni in più per raggiungere la cittadina a Nord di Bari. Sei collegamenti straordinari che si aggiungono ai 26 già offerti sull'asse Bari-Foggia.