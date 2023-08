Frecce tricolori, il video dello show a Bari

Le Frecce Tricolori in Puglia: che show a Bari poco dopo le 15, in occasione del centenario della fondazione dell'Aeronautica Militare. La pattuglia sta effettuando una serie di sorvoli sui capoluoghi di ciascuna Regione italiana, legati dal filo conduttore dell'iniziativa "Aeronautica Militare ringrazia l'Italia", per celebrare, insieme a tutti i cittadini, i cento anni di storia della Forza Armata, nata ufficialmente il 28 marzo 1923.

La tappa di questo viaggio è un'occasione per tornare a disegnare il Tricolore nel cielo del capoluogo regionale e salutare simbolicamente tutta la popolazione della Puglia per il legame storico con l'Aeronautica Militare.