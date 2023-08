Frecce Tricolori, lo show sul lungomare: foto e video

Le Frecce Tricolori in Puglia: che show a Bari poco dopo le 15, in occasione del centenario della fondazione dell'Aeronautica Militare. La pattuglia sta effettuando una serie di sorvoli sui capoluoghi di ciascuna Regione italiana, legati dal filo conduttore dell'iniziativa "Aeronautica Militare ringrazia l'Italia", per celebrare, insieme a tutti i cittadini, i cento anni di storia della Forza Armata, nata ufficialmente il 28 marzo 1923.

La tappa di questo viaggio è un'occasione per tornare a disegnare il Tricolore nel cielo del capoluogo regionale e salutare simbolicamente tutta la popolazione della Puglia per il legame storico con l'Aeronautica Militare.

L'evento di domenica

Domenica invece è in programma il "Giovinazzo Air Show 2023", organizzato dall'Aeroclub di Bari, col Comune di Giovinazzo e l'Aeronautica Militare. Anche questo appuntamento L'appuntamento si inserisce nel quadro degli eventi celebrativi legati ai festeggiamenti del Centenario dell'Aeronautica Militare .

L'esibizione in volo avrà inizio, alle 16.45 di domenica, con una dimostrazione di soccorso in mare che vedrà impegnato un elicottero Hh-139 dell'84° Centro Sar (Search and Rescue) di Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di Cervia.

La manifestazione proseguirà con l'esibizione di un velivolo acrobatico Cap-231 pilotato dal Comandante Davide Borghi. A seguire vi sarà il sorvolo di un elicottero Sh-90 della Marina Militare e la simulazione di una operazione per contrastare i traffici illeciti messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari.

Il culmine del "Giovinazzo Air Show 2023" sarà rappresentato dall'esibizione finale della pattuglia acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori. A dirigere le manovre acrobatiche, il comandante tenente colonnello Stefano Vit.

Il primo degli eventi previsti nell'ambito della manifestazione, sarà il concerto dell'Orchestra Filarmonica Pugliese che si esibirà in onore dei Cento Anni dell'Aeronautica Militare, oggi alle 21, nel Piazzale Aeronautica Militare.

A seguire, domani alle 15.30, in largo Fedele Marrano si terrà la cerimonia di deposizione di una corona in memoria della tragedia di Monte Serra ed in onore dei caduti dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare.

La manifestazione sarà arricchita dai seguenti eventi:

domani e domenica in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo sarà allestita, una mostra statica di modellini in scala a cura dell'associazione Arma Aeronautica ed un'area espositiva con stand informativi dell'Aeronautica Militare, un simulatore di volo e una fedele riproduzione del velivolo Mb339.