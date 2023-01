Frecce Tricolori, un air-show e due sorvoli in Puglia per il centenario. Novità in squadra

Ritornano le Frecce Tricolori per i 100 anni dell'Aeronautica Militare e nel calendario 2023 c'è anche la Puglia: il 25 agosto saranno a Bari per un sorvolo, il 21 settembre a Taranto. Il 27 agosto, invece, a Giovinazzo è previsto l'air show, lo spettacolo completo, sul lungomare. L'annuncio è arrivato via social.

Un evento in ogni regione d'Italia

«Per festeggiare i 100 anni, la Pan sarà presente con almeno un evento: air show o sorvolo, in tutte le regioni italiane».

La squadra del 2023



La nuova squadra è stata annunciata sul profilo Facebook dell'Aeronautica: "Confermate le posizioni di Pony 1 (Capo Formazione), Magg. Pierluigi Raspa e Pony 6 (Leader della 2ª sezione), Magg. Franco Paolo Marocco. Il nuovo Pony 10 (Solista) è il Magg. Federico De Cecco. Entrano in formazione due nuovi piloti: Pony 9 (2º fanalino), Cap. Giovanni Morello, pilota di Eurofighter proveniente dal XII Gruppo del 36° Stormo di Gioia del Colle (Ba) e Pony 7 (3º Gregario Sinistro), Cap. Luca Pozzani, pilota di Eurofighter dal XVIII Gruppo del 37° Stormo di Trapani-Birgi. Il T. Col. Massimiliano Salvatore e il Magg. Alfio Mazzoccoli, giunti al termine della loro permanenza alle Frecce Tricolori, si occuperanno dell'addestramento acrobatico della nuova formazione".