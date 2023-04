Cade ultraleggero sui monti in provincia di Udine: una delle due vittime è pugliese, l'altra è un pilota delle Frecce Tricolori

Cade ultraleggero: morto un pilota delle Frecce Tricolori e un suo parente originario di Monopoli. Un pilota delle Frecce tricolori e un suo parente sono le vittime dell'incidente aereo avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sui monti della provincia di Udine: si tratta di Alessio Ghersi, 34enne e di Sante Ciaccia, di 35 anni, originario di Monopoli (Bari) parente del pilota.

Il pilota dell'Aeronautica

I due sono morti carbonizzati in un incidente che ha visto ieri precipitare un ultraleggero in provincia di Udine. L’Aeronautica militare ha espresso cordoglio per la morte del capitano 34enne Alessio Ghersi e ha annullato il tradizionale Airshow del Primo maggio a Rivolto. Una delle due vittime morte carbonizzate nell'incidente con un velivolo ultraleggero precipitato nell'alta Val Torre è un pilota delle Frecce tricolori. Si tratta di Pony 5, il capitano Alessio Ghersi, di 34 anni.

Il pugliese

La seconda vittima dell'incidente aereo caduto ieri sui monti della provincia di Udine è Sante Ciaccia, di 35 anni, originario di Monopoli (Bari) ma attualmente residente a Milano. Si tratta di un parente della moglie del pilota del velivolo, il capitano dell'Aeronautica Alessio Ghersi, dal 2018 componente delle Frecce Tricolori. Secondo quanto si è appreso, Ghersi e Ciaccia stavano facendo un sorvolo serale di qualche minuto per ammirare il paesaggio montano. Un'uscita di svago favorita dal fatto che il parente era giunto in Friuli per assistere all'Airshow delle Frecce, in programma alla Base aerea di Rivolto per domani, ora annullato in segno di lutto dai vertici dell'Aeronautica militare.

L'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri, quando alcuni testimoni hanno visto il velivolo precipitare avvolto da una nuvola di fumo sprigionatasi dopo una fiammata o una esplosione. Il velivolo, un Pioneer 300 marche I-8548, era decollato poco prima da Campoformido, dove si trova una aviosuperficie. Nella zona i soccorritori hanno allestito un campo base. L'area dove il velivolo si è schiantato è impervia e completamente coperta dalla vegetazione, raggiungibile soltanto a piedi.