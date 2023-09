TORINO La piccola Laura ha trovato la morte a pochi passi da casa, a San Francesco al Campo, dove dalle finestre vedeva spesso passare gli aerei. Ma ieri non era nemmeno lì per guardare la manifestazione. Insieme alla famiglia stava tornando dalla casa dei nonni. E poi è successo quello che è successo. «Il papà è molto provato, è sotto choc, continua a pensare alla bambina, ha detto solo che ha sentito un grosso rumore, di più non ha aggiunto». A parlare è il dirigente della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, che ha fatto visita ai genitori della bimba deceduta in seguito allo schianto del velivolo.



GLI PSICOLOGI

Sia papà Paolo che mamma Veronica fanno fatica a credere a quello che era successo. Per affrontare lo choc è stato messo a loro disposizione un team di psicologici. Hanno preso dei tranquillanti. Viaggiavano in auto, poi in un attimo è cambiato tutto. Prima un boato fortissimo, poi la macchina che si è ribaltata. Quando hanno capito che la macchina avrebbe preso fuoco, il primo pensiero sono stati i figli. Ma sono riusciti a tirarne fuori solo uno. Una questione di istanti. «Una famiglia unita. Vivevano per i due figli - racconta una vicina di casa - È una tragedia. Non riesco a dire altro. Non ci credo». Il padre lavora come artigiano in un’azienda di infissi. A ogni ora del giorno, anche nei fine settimana, per garantire una serenità economica alla famiglia. Ma al di là del lavoro, la coppia davvero viveva per i figli. Dalle gite a Leolandia alle escursioni sui laghi del Piemonte. E ancora, le settimane bianche. Per ogni compleanno Veronica non ha mai mancato di organizzare qualcosa di speciale, unico. E quella bambina, Laura, era stata vista come un dono del cielo. «Sei arrivata tu a rendere la nostra vita ancora più bella - scriveva sui social mamma Veronica - Sei una bimba meravigliosa. Grazie di esistere».