Studente morto per un incidente, nel cortile l'addio dei compagni di scuola

Il volto rigato dalle lacrime e un dolore troppo grande da sopportare per la loro giovane età. Questa mattina, alle 12.30 in punto, gli studenti dell'Itis "Giorgi" di Brindisi, si sono ritrovati insieme ai loro docenti, nel cortile dell'istituto per ricordare il compagno Luigi Marangio, morto venerdì scorso nel tragico incidente stradale sulla provinciale per San Pietro Vernotico in cui hanno perso la vita altri tre giovani. Oggi era presente anche la sorella dei Luigi Marangio.

Palloncini in volo oper l'addio a Luigi

I compagni di classe di Luigi, dopo un breve discorso, hanno fatto volare dei palloncini rossi e bianchi.

Durante il suo intervento la dirigente scolastica Mina Fabrizio ha ricordato anche l'altro uomo deceduto durante l'incidente, Augustine Kona, e chi è ancora in prognosi riservata.