Brutto incidente sulla provinciale: l'auto si ribalta, un ferito

Sbandata fatale poco prima dell'alba lungo la provinciale 9 tra Cisternino e l'ex statale 16 per Fasano: nell'impatto è rimasto ferito il conducente dell'auto (una Bmw X2). La vettura, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti ed i rilievi necessari a ricostruire l'incidente, è uscita fuori strada, ribaltandosi sull'asfalto.

I soccorsi

Sul posto, insieme a una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Ostuni, sono intervenuti verso le ore 5 anche gli operatori del Servizio 118, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito, poi accompagnato in ospedale. Il lavoro dei vigili del fuoco è valso a mettere in sicurezza l'autovettura, onde evitare inneschi accidentali. Le indagini dei carabinieri consentiranno di chiarire la dinamica dell'incidente.