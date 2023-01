Nudo in pieno giorno in piazza: fermato dai vigili e denunciato per atti osceni

E' stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico un uomo di 27 anni, originario del Gambia che è stato intercettato, dopo diverse segnalazioni, da una pattuglia della polizia locale mentre si aggirava nudo in piazza Vittoria, a Brindisi. Erano circa le 13 quando gli agenti sono riusciti a fermarlo, costringendolo a rivestirsi, e portarlo al comando per l'identificazione.