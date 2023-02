Atti osceni sulla gradinata della chiesa: un arresto della Polizia locale

Controlli a tappeto della Polizia municipale di Bari: ieri una denuncia e un arresto. Il fatto più grave si è verificato attorno alle 16 quando una pattuglia è intervenuta in Piazzetta dei Frati Cappuccini a seguito di una segnalazione per atti osceni in luogo pubblico.

L'arresto

Raggiunto in pochi minuti il luogo segnalato, in prossimità dell’ingresso della Chiesa Santa Croce, gli agenti hanno visto un soggetto che sulle gradinate della Chiesa Santa Croce, in posizione supina, era intento a masturbarsi nonostante il luogo fosse frequentato da minori. Nonostante la presenza degli agenti e l’invito perentorio ad interrompere tale atteggiamento, il soggetto, un giovane extracomunitario, ha continuato fino all'arrivo di una seconda pattuglia. Gli agenti hanno fermato l'uomo e lo hanno accompagnato presso il Comando, dove è stato identificato e foto segnalato. L'uomo è stato arrestato per aver commesso atti osceni in luogo pubblico nelle immediate vicinanze di un luogo di culto e di plesso scolastico in presenza di minori.

La denuncia per furto

Un uomo straniero di 50 anni è stato denunciato dalla Polizia municipale di Bari per il furto di un cellulare perpetrato ai danni di una signora che stava camminando nella centralissima Piazza Umberto. A fermare il ladro è stata una pattuglia che, allertata dalla richiesta di aiuto della donna, subito è messa sulle tracce del ladro, riuscendo a bloccarlo nei pressi delle giostrine di Piazza Umberto.