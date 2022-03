Porto Cesareo, atti osceni davanti ad un gruppo di ragazze. La denuncia delle giovani

Atti osceni davanti a un gruppo di ragazze. E' accaduto sabato scorso, quando anche il tratto di costa della penisola "La Strea" località sita nell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo, è stato preso d'assalto dai primi bagnanti che, complice il sole si sono concessi la prima tintarella al mare.

APPROFONDIMENTI IL CASO Amanti "focosi" in piazza a Francavilla: i carabinieri... IL CASO Si denudava davanti alle donne, ora chiede scusa alle sue vittime:... I CONTROLLI Atti osceni davanti alle donne a Gallipoli, decine di segnalazioni:... IL CASO Si spoglia in strada davanti alle ragazzine, arrestato dai carabinieri

Si denudava davanti alle donne, ora chiede scusa alle sue vittime: «Mi vergogno di quello che ho fatto»

Protagonista un uomo che è poi scappato facendo perdere le tracce. L'episodio, come denunciato dalle stesso gruppo di ragazze, è avvenuto nella giornata di sabato e a quanto dichiarato ai militari della stazione cesarina, sarebbe stato notato da numerose persone.

Atti osceni davanti alle donne a Gallipoli, decine di segnalazioni: denunciato 70enne

Diverse infatti sono state le segnalazioni fatte ai militari che immediatamente hanno avviato le indagini per risalire all'identità dell'uomo. Parrebbe, ma in questo caso il condizionale è d'obbligo, che dalle prime ricostruzioni possa trattarsi di un giovane recidivo, già beccato dalle forze dell'ordine a commettere atti osceni in luogo pubblico.