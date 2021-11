Amanti "focosi" in piazza a Francavilla: i carabinieri indagano sul video virale

L’amore proibito, quello non ti aspetti, è diventato talmente virale da essere finito persino sulle scrivanie dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. I militari stanno infatti indagando su quanto sia davvero accaduto qualche sera fa, quando una coppia è stata immortalata a compiere quelli che sembrano atti sessuali piuttosto espliciti in piazza Vittorio Emanuele II, nei pressi del Monumento ai Caduti della Città degli Imperiali.

L'episodio in pieno centro

I fatti si sono verificati nei giorni scorsi, di sera, e sono stati immortalati dallo smartphone di un passante che, con una buona dose di zoom, è riuscito a registrare il presunto fattaccio. Il video è poi prevedibilmente diventato virale e rimbalzato da una chat WhatsApp ad un'altra. C’è poi un altro punto di vista. Quello di presunti atti osceni in luogo pubblico. Il video, di pochi secondi, dopo un giro presumibilmente lungo alla fine è arrivato anche ai carabinieri al comando del capitano della compagnia Gianluca Cipolletta. I militari stanno ora eseguendo alcune verifiche finalizzate a comprendere cosa sia davvero successo.