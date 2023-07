Atti osceni e palpeggiamenti su minori in villa comunale: arrestato per violenza sessuale

Atti osceni e minori palpeggiati in villa: arrestato un uomo di 36 anni, di San Ferdinando di Puglia. L'arresto è stato effettuato dai carabinieri della città in provincia di Barletta-Andria-Trani, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari dell'Arma di Bologna, poiché è accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di minorenni nonché di atti osceni aggravati. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica.

I fatti

Nell'ottobre 2022 l'uomo, all'interno della villa comunale «Giovanni Di Vittorio» di San Ferdinando di Puglia, approfittando dell'orario serale, si sarebbe reso responsabile di vari episodi di violenza sessuale ai danni di alcune giovani di età inferiore ai 14 anni.

Lo stesso uomo, nel corso di diversi episodi, avrebbe sorpreso le ragazze, intente a passeggiare lungo la villa comunale, e con mosse repentine tali da impedire loro di reagire e/o difendersi, le avrebbe costrette a subire atti sessuali consistenti in palpeggiamenti delle parti intime, compiendo al contempo atti osceni.

Le indagini, svolte anche mediante l'ascolto di persone informate sui fatti, unitamente ad un'analisi degli eventi, hanno consentito di ricostruire minuziosamente le fasi di ciascun evento delittuoso, giungendo all'identificazione dell'uomo.