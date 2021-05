Si spoglia in strada davanti alle ragazzine, arrestato dai carabinieri

Si spogliava in strada al passaggio delle ragazzine, e non solo davanti a loro, mostrando alle malcapitate i genitali. Poco dopo è stato intercettato e arrestato dai carabinieri. Nella rete dei militari della comando provinciale di Taranto un cittadino del Gambia di 39 anni, che è stato arrestato per atti osceni. Per l'uomo, senza fissa dimora e con precedenti alle spalle, si sono aperte le porte del carcere.

L'allarme

L'allarme è scattato l'altro giorno a Lido Azzurro, alla periferia di Taranto. Alcune ragazzine e alcune signore, infatti, hanno dovuto fare i conti con lo sgradevole incontro con lo straniero in vena di esibirsi. Sono state loro a segnalare la presenza del malintenzionato chiedendo l'intervento dei carabinieri.

L'arresto

Dopo la segnalazione nella frazione periferica sono piombate le pattuglie dei carabinieri. I militari, con l'aiuto di alcuni testimoni, hanno individuato il responsabile degli atti osceni e lo hanno arrestato. Contro di lui le testimonianze dei passanti e la denuncia di alcune delle vittime. Il 39enne gambiano è stato condotto prima in caserma e poi è stato trasferito nel carcere di Largo Magli, su disposizione del pubblico ministero di turno.