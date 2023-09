​Rapina all'Eurospin con pistola in mano: scatta la caccia al malvivente

Un bandito solitario stasera a Mesagne, prima dell’orario di chiusura, ha portato a segno una rapina ai danni dell’Eurospin di via Torre Santa Susanna. Il malvivente si è presentato davanti alla cassiera con una pistola in pugno e l’ha minacciata facendosi consegnarli il denaro contenuto in cassa. Poi è fuggito.

È stato lanciato l’allarme e nel market è giunta una volante della polizia i cui agenti hanno ascoltato la vittima, i testimoni e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di abbinare un nome all’immagine del rapinatore. Le indagini spaziano a tutto campo. L’episodio si è verificato dopo le ore 19 di ieri nel supermercato Eurospin presente in via Torre Santa Susanna.

Questa attività commerciale è sempre piena di clienti che preferiscono fare lì gli acquisti per un buon rapporto qualità/prezzo. E anche stasera, prima della chiusura, l’attività commerciale era piena di clienti intenti a fare la spesa e pagare la merce presso le casse.

Cosa è successo

A un tratto nel supermercato è entrato un individuo con il volto camuffato da un passamontagna e una pistola stretta nella mano. Con voce ferma ha intimato alla cassiera, la cui cassa era davanti l’ingresso, di consegnarli il denaro presente in cassa. La ragazza in un primo momento ha pensato a uno scherzo, ma poi ha visto l’arma che brandiva il rapinatore e non ha potuto fare altro che aprire la cassa e consegnarli l’incasso. Al momento in cui scriviamo non si conosce l’entità del bottino poiché è in fase di quantificazione. Il rapinatore ha arraffato il denaro ed è fuggito facendo perdere le tracce.

La cassiera ha lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i poliziotti del locale commissariato. Gli agenti hanno ascoltato i fatti e poi i testimoni che hanno fornito diversi elementi utili alle indagini. Infine, sono stati acquisiti i fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza del market che hanno ripreso la sequenza della rapina. Non solo poiché gli agenti hanno cercato anche altre immagini dalle telecamere presenti nel quartiere. Al momento non si sa bene se il rapinatore ha agito da solo oppure c’era un complice ad attenderlo poco lontano con cui è fuggito. Ieri sera i poliziotti hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari presso personaggi a loro noti per verificare alcuni elementi acquisiti. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma tanta paura da parte della gente presente.