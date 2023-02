Furto nell'azienda agricola, il ladro fugge con soldi, un boccione di vino e salumi

Furto nella notte in un'azienda agricola a Brindisi. Qualcuno ha sfondato uno degli ingressi di “Pezzaviva” - tra corso Umberto I e via Giordano Bruno - e si è portato via 250 euro di fondo cassa, un boccione di vino, formaggi e salumi. Il ladro solitario è entrato in azione, indisturbato, intorno all’una del mattino a cavallo tra lunedì 6 e martedì 7 febbraio, armato soltanto dei suoi calci. E difatti, dopo aver tentato invano di forzare a pedate l’ingresso secondario in via Giordano Bruno, è riuscito ad avere la meglio sulla porta d’ingresso principale in corso Umberto I. L’intera scena è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza di cui l’esercizio è dotato sia all’esterno che all’interno.

L'intero furto ripreso dalle telecamere



Dai fotogrammi si nota quest’uomo, probabilmente di giovane età, che s’introduce nei locali della rivendita e si dirige alla cassa. Dopo aver divelto il registratore e averne danneggiato i circuiti cui era collegato, lo prende con sé non senza aver prima fatto incetta di gustosi prodotti, tra i quali un boccione di vino della casa, formaggi e forse anche salumi. I danni effettivi sono ancora da quantificare con precisione, ma i più considerevoli sembrano quelli materiali: tra porta d’ingresso divelta e registratore di cassa sradicato sarebbero di qualche migliaio di euro.