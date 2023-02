Furto al negozio, ladro fugge con i soldi della cassa e li abbandona poco lontano

Ladri in azione nella notte al negozio di articoli vari "Unicasa" che si trova lungo viale Grassi, a Lecce.

Attorno alle 3 delle scorsa notte è scattato l'allarme e sul posto è giunta una pattuglia dell'istituto di vigilanza LaFolgore. Il vigilante ha subito notato che la porta del negozio era stata forzata ed ha allertato i carabinieri e i proprietari dell'esercizio. I ladri avevano portato via il cassetto del registratore di cassa in cui il proprietario dell'attività aveva lasciato circa 200 euro in contanti.

Il ritrovamento

Appena un'ora più tardi i carabinieri, mentre stavano perlustrando la zona alla ricerca del ladro, hanno trovato il cassetto del registratore di cassa con all'interno tutti i soldi.