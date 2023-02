Furto con spaccata i centro: ladri scappano con la cassa

Furto con spaccata nella notte in centro a Bari. I ladri scappano con la cassa: bottino da quantificare. Ignoti dopo aver rotto la porta a vetri del Kiki Fish & Poke in piazza Umberto, a pochi passi dallAteneo barese, sono entrati all'interno del locale. Da una prima ricostruzione sembra che abbiano portato via con sé la cassa.

Sul posto in seguito alla segnalazione è giunta la polizia di Stato, coadiuvata dalla scientifica. Si indaga per comprendere chi possa essere stato l’autore del furto anche con l'ausilio delle immagine delle telecamere presenti nella zona. Da quantificare i danni arrecati al locale e quanto trafugato.