Imprenditore preso a bastonate e rapinato: violenza in centro. I ladri scappano con bottino di 20mila euro. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo - titolare di un distributore di benzina - è stato inseguito, aggredito e rapinato mentre si recava in banca, a San Severo tra via Matteotti e via Giustino Fortunato, a versare l'incasso di alcune giornate di lavoro.

La ricostruzione dei fatti

Ad agire pare siano state tre persone con il volto in parte coperto: una aveva in mano un bastone con il quale ha aggredito l'imprenditore per poi rapinarlo del borsello con all'interno circa 20mila euro che stava andando a depositare in banca.

Sul posto la polizia del commissariato di San Severo che ha acquisito i filmati delle telecamere per cercare di individuare gli autori del gesto.