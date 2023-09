Rapina con pistola all'Eurospin del Brin Park: panico fra i clienti

Panico nel supermercato Eurospin del Brin Park, a Brindisi lungo la Statale 7 per Mesagne e Taranto: attorno alle 18.30 odierne è stata consumata una rapina.

Armati e incapucciati

In due, armati di pistola ed incappucciati si sono introdotti nel supermercato già più volte obiettivo della criminalità predatoria vuoi perchè situato in periferia, vuoi perchè circondato da strade a percorrenza veloce che agevolano la fuga. In questo caso i malviventi sono stati visti arrivare e fuggire a piedi. Sono scappati verso il retro del supermercato, in direzione del quartiere Sant'Elia. Ed è lì che si stanno concentrando le ricerche dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi.

Due casse prese di mira

Bottino di non più di 500 euro, due le casse svuotate dalla coppia dei rapinatori sotto gli occhi atterriti dei clienti in coda con i carrelli pieni. In corso di visualizzazione i filmati degli impianti di videosorveglianza del supermercato e degli altri grandi negozi del Brin Park.