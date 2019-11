Armati di fucile assaltano il McDonald's: bottino 4mila euro

BRINDISI - Momenti di paura questo pomeriggio poco dopo le 15 al McDonald's, situato nel centro commerciale Brin Park. Tre rapinatori armati di fucile, con il volto coperto da un passamontagna, hanno fatto irruzione nel locale pieno di genitori e bambini intenti a quell'ora a pranzare. Uno del gruppo è rimasto all'esterno a fare da palo a bordo di una Renault. I malfattori dopo aver arraffato il denaro all'interno di una cassaforte posizionata nel retro del locale, sono fuggiti in tutta fretta lasciando per strada il fucile. Sul posto poco dopo sono giunte due pattuglie della sezione volanti della questura di Brindisi e una ambulanza del 118. Le forze dell'ordine hanno recuperato l'arma giocattolo nella speranza di poter trovare tracce utili alle indagini. Per fortuna non si sono registrati feriti. Si tratta del terzo colpo ai danni del ristorante McDonald's. L'ultimo episodio a maggio dello scorso quando grazie all'intervento di un militare in borghese fu possibile arrestare in flagranza uno dei banditi. Ultimo aggiornamento: 17:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA