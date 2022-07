Fiori d'arancio per Sallustio, supercampione di Passaparola: ha detto sì alla sua Maria

Ricordate Ferdinando Sallustio, super campione di Ostuni dei quiz televisivi? Fu il supercampione di "Passaparola" con Jerry Scotti. L'altro giorno ha coronato il suo sogno d'amore con Maria Monticchio di Campi Salentina: le nozze nella tenuta "Li Calizzi" di Novoli tra luminarie, le bellissime sculture di arte moderna di Leandro e prato inglese.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Matrimonio per Sallustio, supercampione di Passaparola: ha detto... LECCE "Domenica in Paradiso": Gianni Morandi è tornato in... LA FESTA Manuela Arcuri sposa, l'attrice ha detto sì al suo... LA CURIOSITà Chiara Ferragni a bordo piscina con la borsa Made in Salento

La cerimonia

Alla presenza di circa 200 invitati e dei due figli di Sallustio, Francesco di 19 anni e Chiara di 16, rispettivamente testimone di nozze e la damigella d'onore, gli sposi hanno festeggiato e ballato. Sallustio, persona di grande gentilezza e cultura, oltre che collaboratore di quotidiani come e riviste come è notissimo al grande pubblico del piccolo schermo per le gesta come concorrente , da Lascia o raddoppia? (Rai Uno, 1990) a Passaparola (Canale 5, 2003-2008) trasmissione in cui è stato campione per ben 148 puntate. Indimenticabili le sue filastrocche che facevano impazzire Gerry Scotti. Oggi continua a scrivere e ad occuparsi di cultura collaborando per una rivista della Curia della Città Bianca.

(Foto Daniele Raho)