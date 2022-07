Manuela Arcuri sposa, l'attrice ha detto sì al suo Giovanni: cerimonia da sogno al castello di Bracciano

Manuela Arcuri ha sposato Giovanni Di Gianfrancesco, il suo fidanzato storico e padre dell'unico figlio Mattia, in un matrimonio da favola che si è tenuto venerdì 22 luglio. La location scelta è stata il Castello Odascalchi, sul lago di Bracciano. Lo stesso che avevano scelto due coppie celebri come Ramazzotti-Hunziker e Cruise-Holmes.

Arcuri sposa, la cerimonia a Bracciano

Quello tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco è stato in realtà il secondo matrimonio. I due si erano già sposati in gran segreto a Las Vegas anni fa. Venerdì hanno suggellato il loro amore in un posto da sogno, del quale Manuela è rimasta folgorata, tanto da mettere da parte il desiderio di sposarsi a due passi dal mare a Sabaudia. In un'intervista al settimanale Chi l'attrice aveva raccontato la proposta di matrimonio del compagno: «Giovanni mi ha portato a vedere un terreno per costruire un castello. Durante la visita ho alzato lo sguardo ed ho visto un aereo sopra la mia testa: “Manu vuoi sposarmi?”. La risposta ovviamente non poteva che essere positiva».

I testimoni e gli invitati

Uno dei testimoni di Manuela Arcuri era il produttore Alberto Tarallo (una risposta alle accuse di Rosalinda Cannavò sussurrano i bene informati), mentre l'altro il presidente del Coni Giovanni Malagò. La sposa ha utilizzato due abiti: uno tradizionale per la cerimonia e il secondo per il party, più sensuale. Tra gli invitati al matrimonio anche Vittorio Sgarbi, l’ex tronista Gianluca De Matteis e la showgirl Nathaly Caldonazzo. Tutto super blindato, tanto che sui social non è scappata neppure una foto.