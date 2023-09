Scoppia l'incendio al campo Panareo: le fiamme distruggono oltre 200 alberi. Paura per le abitazioni

Scoppia l'incendio nel campo Panareo sulla strada per Campi Salentina. Paura per le abitazioni che si trovano all'interno dell'area, le fiamme, anche a causa del forte vento, infatti hanno lambito le abitazioni. A spegnere le fiamme ci hanno pensato i vigili del fuoco intervenuti intorno all'una di questa notte - 6 settembre - con diverse squadre del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce.

Al loro arrivo le fiamme avevano già coinvolto sterpaglie e circa 200 alberi disseccati in prossimità del Campo Panareo e le fiamme si dirigevano verso la zona abitata. L'intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha scongiurato la propagazione dell'incendio all'interno del campo. L'opera di spegnimento sta proseguendo tutt'ora con opera di bonifica. In corso di accertamento le cause del rogo.