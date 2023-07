Danza e atletica, premio ai campioni "speciali" Andrea e Anna/Ecco chi sono

Andrea e la danza, Anna e l'atletica: loro sono atleti speciali. Nel mondo della competizione sportiva, un po’ a tutti i livelli, nonostante la promozione di un set di valori importante, di solito c’è poco spazio per l’inclusione, sacrificata spesso sull’altare dei risultati e dell’agonismo. A Latiano, invece, ogni anno alcune associazioni si distinguono per la cura e l’attenzione riservata ad alcuni atleti speciali che si impegnano per dodici mesi, o giù di lì, con lo scopo di raggiungere obiettivi che non solo sportivi.

I saggi e i riconoscimenti



Quest’anno, nel corso dei consueti e seguitissimi saggi di fine corsi, Andrea Bruno, ragazzo autistico, figlio del consigliere comunale Giovanni, e Anna Iurlaro, atleta paralimpica e ballerino, ha ricevuto gli onori della comunità e i trofei per i risultati ottenuti.

Andrea è stato premiato “primo campione assoluto”, riconoscimento creato appositamente per lui: il giovane ha ritirato la coppa durante lo spettacolo che ha fatto calare il sipario sulla stagione della palestra Planet Gym, in una piazza Umberto I gremita. «L’obiettivo – ha spiegato papà Giovanni a margine della premiazione del figlio - è quello di rendere protagonisti per una sera ragazzi e ragazze che nel quotidiano spesso si sentono esclusi e che al contrario la società dovrebbe abbracciare e includere: solo chi tocca con mano queste situazioni può davvero capire il coloratissimo mondo delle persone autistiche e abbattere i muri che spesso si alzano senza motivo alcuno. Serate come questa aiutano a indebolire lo stigma che striscia in mezzo a noi e contribuiscono a rafforzare la consapevolezza nei confronti di ragazzi e ragazze come Andrea».

La famiglia Bruno ha ringraziato la Planet Gym 2004 per il premio consegnato ad Andrea: il “primo campione assoluto” è un titolo che certifica la centralità del ragazzo nel progetto della palestra guidata dal pluripremiato coach Pasquale Caliolo.



Non solo Andrea Bruno, però: un’altra atleta con disabilità intellettiva relazionale, Anna Iurlaro, è stata premiata dal sindaco Cosimo Maiorano, in rappresentanza dell’intera amministrazione comunale, per i risultati raggiunti con la Lively Dance Academy dei maestri Pietro e Rosy Ciracì. Anna è un’atleta paraolimpica con Dir (disabilità intellettiva relazionare): la giovane è campionessa italiana di latin show grazie a una coreografia ispirata alla trama di Pinocchio e campionessa italiana di danze latino americane di coppia con il suo partner normodotato Giuseppe Argentieri che ha abbracciato l’impegno di ballare con Anna ai campionati italiani, portandolo avanti ai massimi livelli con amore e dedizione.

