Molfetta, che show gli assoluti: Tortu campione d'Italia nei 200 metri, la pugliese Musci nel getto del peso

Tortu conquista il titolo nei 200. Folorunso stabilisce il nuovo record italiano. Cala il sipario sui campionati italiani assoluti di atletica leggera di Molfetta: 42 i titoli tricolori assegnati nella tre giorni allo stadio "Cozzoli". Può esultare la Puglia, con diverse medaglie di spessore in più discipline, tra cui l'argento di Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) nei 5000 metri. Nell'ultima giornata, la prima finale è stata quella del lancio del disco. In questa disciplina, il 13° titolo assoluto di Giovanni Faloci (Fiamme Gialle) non è mai stato in discussione: è stato l'unico a lanciare oltre i 55 metri in apertura, per poi trovare i 59.81 del quarto lancio. Non un granché i lanci di apertura di Carmelo Musci (Fiamme Gialle) che ha agguantato la finale al terzo lancio (54.81). Il biscegliese è stato autore di una gara in crescendo (47.33, 45.13, 54.81, 56.19, nullo, 54.12) e ha chiuso terzo a due centimetri dal 56.21 di Enrico Saccomano (Malignani). Nel getto del peso, il titolo è andato invece ad Anna Musci (Alteratletica) che ha aperto con un nullo, per poi piazzare il 15.26 del secondo lancio. Dopo l'accesso alla finale in testa alla classifica, la biscegliese ha lanciato due nulli per chiudere col 15.74 dell'ultimo lancio che le hanno garantito la medaglia d'oro. Secondo posto per Monia Cantarella (Arcs Cus Perugia) che all'ultimo lancio ha piazzato un incredibile 15.58, terza Sara Verteramo (Cus Torino) con 15.29. Nella prova maschile Lorenzo Fabbri (Aeronautica) ha conquistato l'oro con il 21.80 del quinto lancio davanti a Zane Weir (Fiamme Gialle) che si è fermato a 21.69 e Lorenzo Del Gatto (Carabinieri) che ha chiuso col miglior risultato stagionale di 19.75.

Le altre gare

Grande gioia in pista per Ayomide Folorunso: la 26enne ha conquistato il titolo e fissato il nuovo record italiano nei 400 ostacoli: l'atleta delle Fiamme Oro ha chiuso in 54.22 abbassando di 12 centesimi il proprio primato, sfiorando la top-10 mondiale. Alle sue spalle Rebecca Sartori (Fiamme Oro) ed Eleonora Marchiando (Atletica Brescia).

Grande attesa per gara dei 200 maschili, con il confronto tra i due staffettisti della 4x100 olimpica, Filippo Tortu e Fausto Desalu (Fiamme Gialle), che erano i principali contendenti al titolo stagionale: ad avere la meglio è stato l'atleta milanese in 20.14, più staccato Desalu che ha anticipato sul traguardo Marco Ricci (Nissolino). E dopo aver vinto Tortu si è strappato la maglia: esultanza fuori le rigghe dopo l'infortunio di cui era reduce. Nella prova femminile, l'oro è andato a Dalia Kaddari (Fiamme Oro) che ha chiuso in 22.90 fissando il suo primato stagionale davanti ad Anna Bongiorni (Carabinieri) e Irene Siragusa (Esercito). Nelle prove multiple, Lorenzo Naidon (U.S. Quercia) è riuscito a imporsi con quasi 500 punti di vantaggio su Lorenzo Modugno (Polisportiva Triveneto Trieste) e Simon Zandarco (S.V. Lana Raika) nel decathlon. Nell'eptathlon, invece a spuntarla è stata Scilla Benussi (Atletica Riviera del Brenta) che è riuscita a ricucire il margine sulle dirette avversarie. L'argento è andato a Giulia Riccardi (Trilacum) che ha chiuso con un ritardo di appena 20 punti. Sul podio anche Alice Lunardoni (Atletica Riviera del Brenta). Per gran parte degli atleti in pista in questi tre giorni, il prossimo appuntamento sarà il mondiale di Budapest in programma dal 19 al 27 agosto in cui si rivedranno in pista anche Marcel Jacobs, Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino, che hanno rinunciato a partecipare.