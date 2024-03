Massimo Stano stabilisce il record italiano nella 20 km marcia

Da Glasgow alla Cina, l' atletica azzurra sempre protagonista. A Taicang, in Cina, il campione olimpico Massimo Stano, di Grumo Appula, ha stabilito il record italiano della 20 chilometri di marcia : 1h17:26 il tempo con cui migliora il primato che già deteneva dal 2019, con 1h17:45, realizzato a Lcui a Coruna. L'azzurro delle Fiamme Oro è secondo al traguardo con lo stesso tempo del cinese Zhang Jun (1h17:26), ottavo ai Giochi, vincitore della gara e bravo a rimontare su Stano. Terzo il brasiliano bronzo mondiale Caio Bonfim con il crono di 1h17:44.

Il record