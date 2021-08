Febbre d'atletica, e a Taranto è conto alla rovescia per i Giochi 2026

Le due medaglie in undici minuti di domenica pomeriggio hanno fatto impazzire una nazione intera. Tutti pazzi per l’ atletica , da Desenzano del Garda alla Puglia. Ma la situazione oggi nella nostra regione qual è? Taranto procede verso la realizzazione di un gioiellino a otto corsie, con i Giochi del Mediterraneo del 2026 che faranno da volano, Brindisi resta in attesa di finanziamento per il Montanile, Lecce sembra ancora avere qualche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati