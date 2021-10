Nel quartiere degradato uno stadio dell'atletica con la pista da Olimpiadi

Sta nascendo un autentico gioiello al quartiere Salinella. Lo stadio di atletica leggera che l’amministrazione comunale sta realizzando per essere il cuore pulsante dei Giochi del Mediterraneo 2026, e per il futuro sportivo di Taranto, sarà una struttura moderna, all’avanguardia, perfettamente in linea con le rigidissime prescrizioni della Federazione per il regolare svolgimento delle competizioni, comprese le dotazioni come ostacoli e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati