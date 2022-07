Incidente tra due mezzi pesanti alle porte di Matera: morto un camionista di Fasano

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto in mattinata a Matera, sulla strada Statale 7, nei pressi dello svincolo per Matera sud, nell'impatto tra due mezzi pesanti. Le vittime sono i conducenti dei mezzi. Uno di loro è un autotrasportatore di Fasano, in provincia di Brindisi.

La vittima è Giuseppe Rosati, 55 anni, di Montalbano di Fasano. Il camion che trasportava mangimi per animali, alla cui guida si trovava il fasanese era diretto a Ferrandina quando si è schiantato contro una bisarca priva di veicoli, condotto da un 59enne di Salerno diretto a Bari, deceduto anch’esso nell’impatto. L’impatto è stato frontale e ha provocato la morte sul colpo dei due camionisti. Al momento dello scontro era in corso un incendio boschivo proprio a ridosso della statale e il fumo, come documentano anche molti video amatoriali postati sul web, ha azzerato la visibilità.

Indagini in corso

Le indagini per l’incidente sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Matera. Sul posto si sono portate le squadre Anas, 118, Vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia Locale e della Polizia Stradale per i rilievi di rito e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Purtroppo quel tratto di strada, percorso da molti autotrasportatori brindisini, è tristemente noto per la sua pericolosità. «L’ennesimo incidente mortale di oggi sulla strada statale 7 Matera-Ferrandina, alle porte della Città dei Sassi che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, dove due persone sono morte per cause in fase di accertamento, dimostra per l’ennesima volta quanto da tempo l’Ugl Matera sta denunciando – ha dichiarato a tal proposito Pino Giordano dell’Ugl materana -: tale arteria necessità di interventi per la messa in sicurezza, il raddoppio delle corsie nel tratto che collega Matera alla SS 407 Basentana non è più procrastinabile.

Traffico in tilt

La strada è stata chiusa al traffico in un tratto di circa due chilometri per consentire le operazioni di soccorso e poi i rilievi, che saranno utili per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco per soccorrere le persone coinvolte ma non c'è stato nulla da fare mentre la polizia stradale procede per l'accertamento della dinamica. Sul posto anche gli agenti di polizia locale per deviare il traffico.