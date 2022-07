Tamponamento sulla provinciale, ragazza sbalzata dalla moto e travolta da un'auto: morta nella notte

Ancora una vittima della strada, ancora in moto. Nella serata di ieri, dopo le 22.30, una ragazza di 15 anni ha perso la vita sulla provinciale che va da Trani a Bisceglie, in territorio tranese. Secondo una prima ricostruzione la moto, guidata da un ragazzo di 17 anni, in gravi condizioni e in ospedale in codice rosso, avrebbe tamponato un'auto. Sarebbero subito stati sbalzati via i due: ad avere la peggio la ragazza, Elisa Caressa, che sarebbe morta sul colpo. Sul posto i carabinieri e la polizia locale, oltre agli uomini del 118.

La dinamica

La ragazza, secondo quanto si apprende, sarebbe prima stata sbalzata dalla moto e poi travolta da un auto che viaggiava in direzione opposta.