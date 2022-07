Incidenti, code e caldo: il weekend da bollino nero sulla Statale 16

Solito week-end da bollino nero sulla Statale 16 quello appena passato. Non siamo ancora ai livelli delle code che si verificavano sino a qualche settimana fa a causa del restringimento della carreggiata tra Cozze e Polignano, ma anche in questo fine settimana, raggiungere le località balneari dal capoluogo non è stato per niente facile, in particolare nelle ore centrali della mattinata. Due gli incidenti che hanno caratterizzato il flusso automobilistico: l'ultimo in ordine di tempo si è verificato ieri sera, intorno alle 20, in direzione Bari all'altezza di Monopoli sud. Cinque auto coinvolte in un tamponamento, causato dal traffico al rientro. Nessun ferito ma Statale bloccata praticamente sino a Fasano. L'altro si è verificato ieri mattina, all'altezza di Bari San Giorgio, a causa di un incidente con quattro auto coinvolte in un maxitamponamento. Per fortuna, non ci sono stati feriti ma il sinistro ha causato grossi disagi alla circolazione stradale, con code interminabili sulla tangenziale in direzione Brindisi. D'altro canto, l'incidente si è verificato nelle ore centrali della domenica, nel pieno del flusso verso le località balneari preferite dai baresi, in particolare Monopoli e Capitolo. Anche il sabato mattina, per la verità, era stato segnato da rallentamenti che avevano messo a dura prova la pazienza degli automobilisti: diverse le situazioni che hanno caratterizzato l'inizio del week-end e portato ad un'unica, lunghissima colonna d'auto dall'uscita di via Caldarola a poco prima di Mola. Per molte ore, le autovetture procedevano a passo d'uomo. Quello che è emerso dal week-end da bollino nero è che i rallentamenti, incidenti a parte come quello occorso ieri mattina, si verificano soprattutto nel tratto tra Bari e Torre a Mare. Lì, in quel tratto, bisogna armarsi di santa pazienza (e aria condizionata, viste le altissime temperature).

Da Mola in giù traffico scorrevole

Da Mola in giù, seppur intenso, il traffico è decisamente più scorrevole e non si stanno più verificando gli incolonnamenti di fine primavera-inizio estate, quando per percorrere i circa 40 chilometri che dividono il capoluogo dal Capitolo, a volte erano necessarie sino a quattro ore a causa del blocco unico di traffico causato dal restringimento della carreggiata tra Cozze e Polignano. Come noto, da metà giugno il cantiere è stato rimosso ed il traffico è decisamente più scorrevole. Anche ieri mattina, nelle ore più calde (quelle proprio da bollino nero) tra Polignano e Monopoli e, soprattutto, nel tratto tra l'uscita Monopoli Nord ed il Capitolo, si contava un gran numero di auto in movimento ma nessun rallentamento particolare. In sostanza, il problema era soprattutto nei chilometri iniziali del percorso, ben prima di Mola. Oltre al tamponamento di Monopoli, ieri sera, solite code all'altezza di Polignano e Torre a Mare e traffico molto lento, ma questo, per chi decide di trascorrere la giornata al mare, è un inconveniente noto da sempre.