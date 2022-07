Scontro tra due auto e un camion: cinque feriti. Sul posto l'elisoccorso

Due auto e un mezzo pesante: scontro nel tratto della Statale 16 che collega Foggia a San Severo in mattinata. All'altezza di una stazione di servizio i mezzi sono entrati in collisione. Cinque feriti, tutti chiaramente a bordo dei tre mezzi. Non sono note le loro condizioni ma è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

La strada è attualmente chiusa

Per consentire la rimozione dei mezzi e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada - comunica Anas - il traffico è interdetto dal km 670,500 al km 661,000 con deviazione della circolazione sulla viabilità di adiacente con indicazioni in loco (SS 17 - SP 21 - SP 13 oppure in alternativa Autostrada A14). Anas, Polizia Stradale ed il personale del 118 sono sul posto per garantire il ritorno alla regolare percorribilità nel più breve tempo possibile.