Donna investita da un furgone a Francavilla: corsa in ospedale

Una donna è investita da un furgone in corso Garibaldi, proprio nei pressi del Monumento ai Caduti di piazza Vittorio Emanuele II, a Francavilla Fontana.

Erano le 11 circa quando l'Iveco Daily era in fase di svolta da via Carducci per immettersi in corso Garibaldi e avrebbe urtato col lato destro l'anziana che si accingeva ad attraversare la strada ed è invece rovinata in terra, perdendo sangue dopo aver battuto tra asfalto di corso Garibaldi e basole di piazza Vittorio Emanuele II.

I soccorsi

Sul posto è giunta un'autoambulanza del servizio 118, che ha trasportato in ospedale per accertamenti la persona ferita.

Le sue condizioni sono da valutare meglio, anche se era in vita non appena soccorsa. La polizia locale di Francavilla Fontana è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto anche per attribuire le eventuali responsabilità del caso. Intorno al luogo dell'incidente si è formato un capannello di gente e la strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per favorire le attività dei soccorritori e i rilievi degli agenti.