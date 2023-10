Truffa del finto nipote, ma a casa degli anziani arriva la polizia: due arresti

Avevano sottratto a due anziani i risparmi di una vita, ma anche se la truffa sembrava riuscita, non sono riusciti a scappare: sono stati arrestati dai poliziotti della Questura di Brindisi.

Nel pomeriggio di ieri, a seguito di segnalazione giunta al 113, gli agenti della Squadra Mobile sono arrivati a Tuturano per prestare soccorso a una coppia di anziani che erano stati truffati.

Stando al racconto delle vittime, pare che uno dei truffatori si era introdotto in casa facendo credere di essere un appartenente alle forze dell’ordine incaricato di riscuotere una somma di denaro per fare fronte ad un incidente stradale occorso al nipote della coppia.

Ovviamente era tutto falso. Per fortuna, qualcuno ha notato la strana presenza di un'auto (con a bordo un complice) vicino alla casa della coppia, ed ha allertato la polizia che è intervenuta subito riuscendo a intercettare ed arrestate seduta stante i truffatori.

L'intervento della Polizia



In ausilio della Volante e della pattuglia della Squadra Mobile è intervenuto anche un nipote dei malcapitati, poliziotto in servizio alla Questura di Brindisi. I due truffatori, giunti dalla Campania, sono stati trasportati in carcere e qui raggiunti anche dal divieto di fare ritorno nel Comune di Brindisi per 4 anni disposto dal Questore.

Le indagini



Il denaro è stato immediatamente restituito agli anziani coniugi; la vettura utilizzata per perpetrare la truffa è stata sequestrata. Sono in corso indagini al fine di individuare eventuali complici dei due malfattori nonché a verificare il loro coinvolgimento in altre truffe effettuate con le medesime modalità.