Ape rubato, e la comunità si mobilita: raccolta fondi per ricomprarlo

Gli rubano l'Ape, che per lui non era solo un mezzo di trasporto, ma anche strumento di lavoro. E la comunità di Depressa, frazione di Tricase, si dà da fare per ricomprarglielo. La raccolta fondi è stata promossa dalla Pro Loco.

La solidarietà a Depressa

Non poteva passare inosservata la corale manifestazione di solidarietà promossa a favore di Pasquale, a cui nei giorni scorsi è stato portato via quello che, oltre ad essere uno dei più semplici mezzi di trasporto, era a tutti gli effetti l’ausilio attraverso il quale ha da sempre prestato il suo tempo a favore della collettività di Depressa.

Da sempre, infatti, Pasquale è attivo nella parrocchia, prestandosi gratuitamente alla manutenzione di piccole aree verdi comuni, e sempre in prima fila nei momenti di aggregazione per l’organizzazione e la realizzazione delle iniziative in paese, anche quelle di carattere civile, a prescindere da chi le promuovesse.

La raccolta fondi

Ed è proprio la sua stessa comunità che, per iniziativa della Pro Loco di Depressa, potrà aiutarlo affinché possa presto averne un altro.

Ecco come donare:

Bonifico entro il 30.11.2023 su:

IBAN : IT39B3253203200006572018198

Intestatario: Ippazio Russo

Causale: Pasquale Guglielmo