Ruba 97 uova per gettarle sui muri nella notte di Halloween: denunciato 16enne. Si cerca il complice

Non solo olive, ora anche le uova vanno a ruba. E, purtroppo, in questo caso sono state rubate non per essere mangiate, ma solo per essere gettate sui muri delle case nella notte di Halloween. La Polizia di Stato di Bari ha denunciato un ragazzo di 16 anni, incensurato, poiché ha rubato in una piccola azienda agricola in periferia 93 uova che, come ha poi riferito, doveva utilizzare per i «festeggiamenti» della notte di Halloween. Deve rispondere del reato di furto aggravato in concorso.

Furto di uova sventato dalla polizia

Un poliziotto fuori servizio della Polizia di Frontiera è stato attratto dall'azione di due giovani che, nel quartiere Palese-Macchie, stavano scavalcando una recinzione per accedere in un fondo agricolo.

L'agente ha contattato la sala operativa della Questura e, unitamente ai colleghi della Squadra Volante intervenuti sul posto, ha fermato uno dei due giovani, nonostante un breve tentativo di fuga. Aveva con sé 93 uova.

In fase di identificazione il suo complice, che è riuscito a fuggire. Ai poliziotti il ragazzo ha riferito che le uova sarebbero servite per i «festeggiamenti» della notte di Halloween. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario che, convocato negli Uffici di Polizia, ha formalizzato la denuncia. Il giovane è stato denunciato ed affidato ai propri genitori, in attesa delle successive fasi processuali.

Uova contro i bus o contro i muri delle case

Durante le serate di Halloween molti giovani usano scagliare le uova, in particolare contro le vetrate dei bus in circolazione. Diversi gli episodi di questo genere, molto pericolosi per i passeggeri e per i passanti, si sono verificati a Bari negli ultimi anni.