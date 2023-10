Trovate 40 auto rubate: erano vicino a Borgo Mezzanone

Erano abbandonati nelle aree limitrofe all'ex pista del Cara di Borgo Mezzanone, nel Foggiano (dove risiedono diverse decine di immigrati) numerose auto rubate e rinvenute dalla polizia in collaborazione con i carabinieri e la guardia di finanza durante un controllo.

Quaranta veicoli rubati

Sono 40 i veicoli rintracciati, due dei quali sottoposti a sequestro penale per il numero di telaio abraso che non ha consentito l'identificazione del proprietario. Altri 17 veicoli sono stati affidati in custodia giudiziale in quanto proventi di furto.