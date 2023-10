Venditore ambulante raggira l'anziana: ruba la fede nuziale e le lascia una patacca

Furto a Mesagne ai danni di una nonnina da parte di un venditore ambulante di cuscini che, con una scusa, le ha fatto sfilare la fede nuziale scambiandola con una patacca. Inutile la denuncia alle forze di polizia: dell’uomo non c’era più traccia in città. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa a Mesagne e precisamente nel rione di Mater Domini.

A casa un venditore di cuscini

A un tratto nell’abitazione di una signora di 81 anni ha bussato un giovane.

La signora gentilmente gli ha aperto e l’uomo con piglio spigliato e modi spicci ha detto di essere un venditore di cuscini, che ne aveva venduti alcuni a un vicino di casa e se anche a lei poteva servirne acquistarne uno. La nonnina gli ha risposto che non aveva bisogno di cuscini, lo ha ringraziato e mentre stava per chiudere l’uscio di casa il giovane venditore ambulante le ha chiesto se per cortesia poteva dargli un bicchiere di acqua poiché il caldo della giornata gli aveva fatto venire sete. Così la donna è entrata in casa e gli ha preso un bicchiere d’acqua. Si sa un bicchiere d’acqua non si nega a nessuno.

Il furto della fede nuziale

Mentre era intento a bere il venditore ha iniziato a dire alla donna che aveva una bella fede nuziale e se gliela poteva far vede. L’uomo è riuscito a fargliela togliere e una volta in mano, con una mossa degna del miglior prestigiatore, l’ha scambiata con un anello simile. L’ha ridato alla signora, ha salutato ed è andato via.