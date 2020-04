Badante ubrica in casa di anziani. Colpisce poliziotto con un calcio. Arrestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' accusata di resistenza a pubblico ufficiale una badante, di nazionalità rumena, arrestata dal commissariato di Ostuni , nella notte tra martedì e mercoledì. La donna, ritrovata ubriaca nella casa degli anziani dove prestava assistenza, ha ferito con un calcio un poliziotto intervenuto per assicurarsi delle condizioni degli anziani.A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, il figlio della coppia, che da giorni aveva il timore del reiterarsi di comportamenti ritenuti pericolosi. Giunti nell’abitazione dei due pensionati i poliziotti hanno evitato che la situazione peggiorasse dal momento che la donna straniera era in forte stato di ebrezza, ed ingiuriava e minacciava i figli degli anziani.Nonostante gli inviti a calmarsi e a non continuare nelle condotte aggressive, la donna avrebbe continuato ad assumere atteggiamenti tutt’altro che collaborativi. D’intesa con il Pubblico Ministero di turno la donna è stata arrestata, con le accuse di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.